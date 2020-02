Eva Robin’s, chi è: età, carriera, vita privata della cantante e attrice

Eva Robin’s è una nota cantante, attrice e personaggio tv a 360°. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Eva Robin’s o Eva RobinS, pseudonimo di Roberto Maurizio Coatti, è una nota cantante, attrice, e personaggio tv. Il suo nome deriva dal personaggio di Eva Kant di Diabolik, alla quale alcuni suoi amici dicevano che somigliasse, e dal cognome dello scrittore Harold Robbins. Nata uomo, nella vita ha poi scelto di diventare donna. Conosciamola più da vicino, visto anche che stasera potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

L’identikit di Eva Robin’s

Eva Robin’s è nata a Bologna il 10 dicembre 1958 e ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni ’70 come corista in una tournée di Amanda Lear. Nello stesso periodo ha inciso il singolo Disco Panther per la Polydor, con lo pseudonimo Cassandra, e nel 2002 ha proposto il singolo La rosa.

Eva Robin’s ha lavorato a lungo per il cinema, recitando in molti thriller, erotici e commedie, con registi come Damiano Damiani, Maurizio Nichetti, Simona Izzo e molti altri. Memorabile la sua interpretazione, diretta da Dario Argento, in Tenebre e quella di Belle al Bar con Alessandro Benvenuti.

Nel 1986 Eva Robin’s ha partecipato al videoclip Skyline dei Krisma. Nel 1987 il debutto in televisione, nella trasmissione Lupo Solitario su Italia 1 (Antonio Ricci l’ha voluta nel ruolo di una trasgressiva critica letteraria) e ne L’araba fenice. Nel 1991 Gianni Boncompagni e Irene Ghergo l’hanno scelta come conduttrice della trasmissione preserale di Italia 1 Primadonna (con non poche polemiche da parte di alcune associazioni cattoliche).

Dal 1993, anno del debutto teatrale ne La voce umana diretta da Andrea Adriatico, Eva Robin’s ha intrapreso una carriera di attrice più impegnata. Nel 1995 ha vestito i panni di modella per la stilista Chiara Boni, affiancando la pornostar Éva Henger. Nel 2002 è tornata in tv, interpretando il ruolo di una trans in un episodio della fortunata serie Il bello delle donne 2, in onda su Canale 5. Ha anche partecipato allo spettacolo 8 donne e un mistero insieme con Sandra Milo, Nadia Rinaldi, Corinne Cléry e Caterina Costantini. Tra gli altri spettacoli teatrali a cui ha partecipato negli anni 2000 ricordiamo Othello Opera Rock di Mario Concetti, Madame di Massimo Stinco, M. Butterfly nei panni della star dell’opera cinese Song Liling.

Per il resto, Eva Robin’s ha confessato di aver assunto da giovanissima ormoni femminili, grazie a un amico farmacista, arrestando così durante la pubertà, lo sviluppo dei caratteri secondari maschili, e sviluppando seni e forme femminili. Non ha mai completato la transizione al sesso femminile chirurgicamente, sostenendo di aver raggiunto un suo equilibrio. Nel 2019 ha annunciato l’intenzione di sposare la donna con la quale ha una relazione da 25 anni, di cui non ha però voluto rivelare l’identità.

