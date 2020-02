Elettra Lamborghini, scandalo a Sanremo: ecco cosa tiene sul comodino

Sul comodino nella stanza di Elettra Lamborghini è spuntato un “dettaglio” a dir poco imbarazzante… Ed è subito polemica.

Il Festival di Sanremo non è ancora cominciato, ma Elettra Lamborghini sta già facendo discutere. Sul comodino della sua stanza d’albergo è infatti spuntato un “dettaglio” a dir poco imbarazzante, immortalato via Instagram e ovviamente non sfuggito all’occhiuto popolo dei social: il video in questione è diventato virale in pochissimo tempo.

Elettra Lamborghini al centro di un nuovo “caso”

Elettra Lamborghini in questi giorni si trova a Sanremo, perché sarà in gara tra i Big della 70° edizione del Festival della Canzone Italiana. E in attesa di salire sul palco dell’Ariston con il suo pezzo “Musica (e il resto scompare)”, l’esuberante ereditiera si è stabilita in un hotel con i suoi collaboratori e poco fa ha fatto loro uno scherzo, fingendosi svenuta a terra e facendoli parecchio spaventare.

Ma la vera notizia è che nel video in questione, disponibile nelle storie Instagram della stessa Lamborghini, si vede un “dettaglio” davvero imbarazzante sul comodino della camera d’albergo. Come potete voi stessi verificare, si tratta chiaramente di un “giocattolo” a forma fallica, a quanto pare di proprietà della Lamborghini, e che ovviamente ha attirato l’attenzione di tutti. Che almeno le porti fortuna, come usava un tempo, sul palco dell’Ariston…

Visualizza questo post su Instagram Spoilerrrrr alerttttt⚠️🤪🥳 #Twerkingqueen el resto es nada TRACKLIST😋😋😋curiosiii?!?! Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 31 Gen 2020 alle ore 5:52 PST

