Contromano in tangenziale | fugge di casa e semina il panico

Un uomo scappa di casa e poi se ne va contromano in tangenziale, seminando lo scompiglio tra gli automobilisti di passaggio.

Un uomo contromano in tangenziale a piedi, dopo una improvvisa fuga da casa. È quanto di assurdo capitato a Roma. E per fortuna non c’è stato alcun epilogo drammatico.

Ma la Polizia Locale di Roma Capitale ha dovuto provvedere ad un inseguimento nel tratto urbano della A24 per fermare un 30enne in preda ad un evidente stato confusionale. Lui è stato fermato tra le uscite di via Fiorentini e via di Portonaccio, dopo aver percorso un tratto a piedi accanto al guardrail, rischiando più volte di essere investito dai veicoli di passaggio. L’intervento è riuscito in particolare grazie al lavoro effettuato dagli agenti dell’Unità Spe, Sicurezza Pubblica ed Emergenziale, scongiurando il pericolo di possibili incidenti.

Contromano in tangenziale, l’uomo era scappato di casa qualche giorno prima

Subito dopo, l’esagitato contromano in tangenziale è stato condotto all’interno degli uffici delle forze dell’ordine. Si è scoperto ben presto che proprio lui era il soggetto indicato in una denuncia per la scomparsa di una persona. La segnalazione era partita da alcuni suoi familiari circa due giorni prima. Poi sempre presso Roma, in un tratto della via Aurelia bis all’altezza di Tarquinia, altri automobilisti hanno segnalato la presenza di un uomo che stava guidando contromano. Si trattava di un anziano di 82 anni, che ha viaggiato nel senso vitato per ben 5 km prima di essere fermato. Più di un veicolo è riuscito ad evitarlo anche di pochissimo. Per fortuna poi la Polizia Stradale lo ha fermato.

