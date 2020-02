Cannibale ammazza compagna e figlia | poi mangia fegato della ragazzina

Un maniaco cannibale uccide la sua fidanzata e la figlia di quest’ultima. Non contento, compie poi una ulteriore orribile azione verso l’adolescente.

Un uomo uccide la compagna e la figlia di lei e mangia il fegato di quest’ultima. Lui si chiama Sergiy Lubenko e ha 40 anni. La fidanzata del mostro aveva 30 anni, la bambina invece ne aveva soltanto 10. L’assassino poi ha dato anche prova di essere un cannibale.

Il terribile dramma ha avuto luogo in Ucraina, con il mostro che è finito in manette dopo che si è scoperto quanto di orribile compiuto. Subito dopo avere barbaramente ucciso la donna e l’adolescente, Lubenko a fatto a pezzi il corpo della giovanissima e ne ha mangiato anche alcune parti, oltre al fegato. Le vittime si chiamavano Kateryna Obukhivska e Hanna Khrystyuk. Il loro decesso risale ad un mese fa, ma i loro resti sono stati ritrovati a distanza di quattro settimane, dispersi all’interno di un bosco in una area che si estendeva per centinaia di metri. Il cannibale aveva tentato di disfarsi dei cadaveri delle due. Lui e la 30enne si frequentavano dal 2015, dopo essersi conosciuti a mezzo social. L’uomo sembrava essere assai amorevole ed affettuoso, anche nei confronti della bambina.

Cannibale, aveva anche provato a disfarsi dei corpi

In realtà era uno spietato psicotico cannibale. E tutta la sua bestialità è emersa in seguito a quello che era stato un lieto evento. Infatti la coppia era stata in visita nella capitale dell’Ucraina, Kiev, per un fine settimana di divertimento. Al ritorno a casa però Lubenko ha ammazzato a tradimento la sua compagna, sparandole alla testa. Poi ha assalito la bimba, avendo facilmente la meglio su quest’ultima. Ha ucciso anche la ragazzina, usandola per banchettare, prima di provare a liberarsi dei resti delle due povere, sfortunate vittime. in seguito ad una rapida inchiesta però le forze dell’ordine locali sono riuscite a scoprire tutto e lo hanno catturato. Ora è in attesa di essere processato per duplice omicidio, con l’aggravante di avere ammazzato anche una minorenne. Il maniaco verrà giudicato anche per cannibalismo.