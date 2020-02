Bambina rapita | donna la afferra davanti alla madre | “Vieni con me”

Al centro commerciale, una bambina rapita da una sconosciuta. Succede tutto davanti agli occhi della madre, che reagisce in questo modo.

Una bambina rapita quasi per poco da una donna. È quando successo nei giorni scorsi, con la malintenzionata che ha cercato di portarla via con sé. La piccola ha 2 anni e si chiama Alice. La malfattrice ha tentato di prenderla per mano e di dirle di andare con lei, ma per fortuna il bieco proposito è fallito.

La madre è una ragazza di 21 anni, una certa Hanna Lowe, rimasta traumatizzata dal fatto. “La mia bimba era proprio accanto a me, ad appena 30 centimetri di distanza. All’improvviso spunta fuori questa donna e rapisce la mia bambina, con la mano tesa. Ha detto ad Alice “Vieni con me”. Io ho afferrato il braccio di mia figlia e me ne sono andata il più velocemente possibile. Il fatto è accaduto nella località inglese di Fareham, Hampshire, lunedì 27 gennaio. La madre stava portando la figlioletta ad una lezione di nuoto. Informate del fatto, le forze dell’ordine locali hanno intrapreso una ricerca per individuare questa persona.

Bambina rapita, subito salvata dalla mamma: “Secondo caso in 15 giorni”

Si pensa che la rapitrice abbia una età compresa tra i 45 ed i 55 anni. Il fatto ha avuto luogo nei pressi di un supermercato della nota catena Tesco, molto famosa in Gran Bretagna. La madre di Alice ha aggiunto anche un altro dettaglio. “Ho notato che questa donna ci ha seguite per un pò lungo la strada, poi l’ho persa di vista. Appena successo il tutto, ho pensato soltanto a scappare assieme a mia figlia. Mi ha davvero lasciata sconvolta. Non è stata amichevole nel modo di porsi e sembrava proprio non pensare ad altro che alla mia piccola”.

“Quando avete dei figli piccoli dovete stare sempre attenti”

“Ora non vorrei che mia figlia si sentisse spaventata dalla gente. Certo è che chi ha dei figli deve fare sempre, sempre attenzione sia in casa che fuori. Cose come questi non pensi mai che possano capitare a te”. La polizia ha fatto sapere che è la seconda volta che un fatto del genere avviene a Fareham negli ultimi 15 giorni. anche le scuole del posto hanno avvertito i genitori dei loro alunni. “Le autorità di Fareham stanno indagando. Noi della scuola incoraggiamo invece le persone a segnalarci eventuali situazione sospette”.

