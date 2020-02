Antonella Elia, il fidanzato Pietro l’ha tradita: beccato con un’altra. Lo scoop del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti.

Clamoroso scoop di gossip che riguarda Antonella Elia, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. L’ex valletta di Mike Bongiorno è stata tradita dal fidanzato Pietro Delle Piane. L’uomo sarebbe infatti stato paparazzato in compagnia di una misteriosa donna della quale per il momento non si conosce l’identità.

Leggi anche –> Antonella Elia, la scelta drammatica a 26 anni: “Mi sento incompleta”

Antonella Elia tradita, cosa ha fatto il suo compagno Pietro

Il direttore Signoretti nel suo post su Instagram fa capire di sapere molto di più sulla vicenda del tradimento: “Antonella Elia è chiusa nella Casa del Grande fratello vip ma il suo compagno, senza di lei, non sembra soffrire di solitudine. I paparazzi di Nuovo pizzicano Pietro Delle Piane in compagnia di un’altra bionda. Non solo abbracci e tenerezze: ce n’è abbastanza per mettere in crisi Antonella, che dovrà fare i conti con un’altra sorpresa quando saprà chi è la misteriosa amica che stringe a sé il suo uomo…”.

E dire che solo pochi giorni fa la Elia dichiarava di essere molto innamorata del suo Pietro e affermava che i due stavano pensando addirittura alle nozze.