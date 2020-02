Antonella Elia, chi è il fidanzato Pietro Delle Piane: età, foto, lavoro

L’attore e doppiatore italiano Pietro Delle Piane è il promesso sposo di Antonella Elia. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Non solo è riuscito a conquistare il cuore di Antonella Elia, ma l’ha anche convinta a fare il grande passo e giurare eterno amore davanti all’altare. Si chiama Pietro Delle Piane l’uomo che ha fatto perdere la testa (in senso buono!) all’ex star di Non è la Rai. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane, classe 1974, è originario di Cosenza ed è un affermato attore e doppiatore italiano. Ha iniziato a lavorare a teatro quando aveva solo 15 anni e, dopo la laurea, si è trasferito a Roma per studiare recitazione. Nel 2001 ha frequentato la scuola di dizione e recitazione di Fioretta Mari, per poi debuttare nei più grandi teatri italiani.

Nel corso della sua carriera Pietro Delle Piane ha lavorato con alcuni dei più grandi attori e registi internazionali: da Nino Manfredi a Giancarlo Giannini, passando per Diego Abatantuono, Franco Nero, Gerard Depardieu e Ricky Tognazzi. Nel suo lungo e brillante curriculum spiccano poi i nomi di Valeria Bruni Tedeschi, Mimmo Calopresti, Claudio Bonivento, Gabriele Salvatores, Alexis Sweet, Marco Visalberghi, Stelvio Massi ed Enrico Oldoini.

Da anni Pietro Delle Piane ha affiancato al lavoro di attore quello di doppiatore, ricevendo numerosi riconoscimenti fra cui il Premio I.T.F.F. per la sua interpretazione nel film Rapiscimi, l’Elefante D’Oro e il Colosseo D’Oro. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, il Nostro avrebbe fatto la sua proposta di nozze ad Antonella Elia il 1° novembre scorso, durante una romantica cena in un ristorante di Roma vicino Fontana Di Trevi. La coppia è legata da oltre un anno, dopo un incontro avvenuto a casa di amici, e nonostante i più di dieci anni di differenza sembra essere più affiatata che mai.

