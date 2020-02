Amadeus, incidente comico in diretta da Fazio: Sanremo scompare

Durante il collegamento a ‘Che tempo che fa’, Amadeus è stato vittima di un piccolo incidente con la scenografia che ha generato ilarità in studio.

In occasione dell’imminente inizio del Festival di Sanremo, ieri sera Fabio Fazio ha ospitato in collegamento il direttore artistico della kermesse canora. Amadeus, seduto ad una scrivania con dietro la locandina della settantesima edizione del Festival della canzone italiana, stava partecipando ad uno sketch di Luciana Litizzetto. Lei parlava di una vasca da bagno enorme mai utilizzata ed il conduttore con enfasi condivideva con l’attrice comica il mancato utilizzo del servizio.

Mentre diceva divertito “Anch’io”, però, qualcosa cade alle sue spalle e Fazio cerca di richiamare la sua attenzione sul piccolo incidente: “Amadeo ti è caduta dietro la scenografia. Amadeo dietro è caduto un cartello”. A quel punto il direttore artistico del prossimo Sanremo si è girato ed ha notato che alle sue spalle compariva la scritta ‘Tg1‘. Divertito lo ha sottolineato ed è scoppiato in una risata fragorosa che ha contagiato anche Fabio Fazio.

Amadeus risolve il piccolo incidente



Alzatosi prontamente dalla sedia e raccolto il cartello da terra, Amadeus con gesto fulmineo piazza il cartello con la locandina e lo piazza sopra il monitor che porta la scritta del Tg1. Poi con qualche colpo ben assestato lo incastra nello spazio ad esso dedicato. La scena viene raccontata in diretta da Fazio che si inventa telecronista per un’istante e dice: “Ed ecco il direttore artistico che con gesto risoluto risolve la situazione incresciosa”, prima di mettersi nuovamente a ridere. In studio tutti vengono contagiati dall’allegria dei protagonisti e a problema risolto si mettono ad applaudire.