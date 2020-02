Terremoto Catanzaro | scossa al culmine di uno sciame sismico | FOTO

Ennesimo terremoto Catanzaro: in provincia della città calabrese i sismografi dell’INGV registrano una serie di scosse, sciame sismico ininterrotto.

Un terremoto a Catanzaro fa tremare l terra. E si tratta dell’ennesima manifestazione sismica nelle ultime ore. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato un movimento tellurico pari a 3.1 gradi di magnitudo.

LEGGI ANCHE –> Terremoto, nuova scossa ad Accumoli: “Sentito in tutta la provincia di Rieti”

Una scossa non forte ma sufficientemente potente comunque da potere essere riscontrata dalla popolazione. Ed in totale è l’undicesima scossa registrata in zona. Il terremoto a Catanzaro ha visto altri dieci tremiti di terra prima di questo attuale, che è stata tra l’altro la più forte notata. Questo evento ha avuto epicentro compreso tra le località di Taverna ed Albi, con una profondità di 5,6 km. La scossa risale alle ore 20:24 e subito dopo, alle 20:29, ne ha fatto seguito un’altra, di magnitudo 1,9 e di profondità ad 8 km.

LEGGI ANCHE –> Terremoto Turchia | nuova potente scossa | si scava FOTO

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Terremoto Catanzaro, sciame sismico per tutta la giornata di domenica 2 febbraio 2020

A seguite i riferimenti forniti su Twitter da terrimotibot, uno dei servizi dedicati alla rilevazione ed alla diffusione di dati inerenti fenomeni sismici. In merito a quanto avvenuto a Catanzaro, non giunge alcun aggiornamento in merito ad eventuali danni a cose o a persone.

LEGGI ANCHE –> Terremoto di magnitudo 7,7 tra Cuba e Giamaica: allerta tsunami