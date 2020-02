Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi 2 febbraio

Stasera in televisione gli ospiti di Che Tempo Che Fa ci porteranno in un viaggio nella stretta attualità, dal Coronavirus ai libri in prossima uscita: tutte le anticipazioni

Come ogni domenica sera, Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, si avventura per un viaggio a tutto tondo nell’attualità. Come è semplice immaginare, il programma concederà ampio spazio al Coronavirus: Cos’è? Quali sono i sintomi? Come affrontarlo?

Il mondo è in attesa di capire se il focolaio epidemico sfociato in Cina sia prossimo ad affievolirsi o se l’allarmismo generalizzato sia in qualche modo giustificato.

La trasmissione di Rai 2 inizierà alle ore 21.00.

Scopriamo insieme tutti gli ospiti e glori argomenti trattati.

Che Tempo Che Fa, ospiti di oggi:

Il Ministro della Salute Roberto Speranza

Il ministro farà un aggiornamento sul Coronavirus

Il virologo di fama mondiale affiancherà il Ministro della Salute illustrando i sintomi del Coronavirus e le precauzioni basilari per evitare il contagio

Il più apprezzato divulgatore scientifico della televisione italiana si esprimerà sulla pericolosità, ma anche sull’impatto psicologico che il virus ha avuto sull’Italia.

Nel 2016 è stata la prima donna alla guida dell’Organizzazion Europea per la Ricerca Nucleare e a novembre le è stato riconfermato l’incarico alla direzione del CERN.

Vittime delle scritte antisemite comparse a Mondovì e a Torino.

Amadeus

che sarà conduttore, nonché direttore artistico, della 70^ edizione del Festival di Sanremo.

L’attore si concederà a una lunga intervista e presenterà lo spettacolo teatrale intitolato La favola mia, creato in occasione dei suoi primi 60 anni di vita e 20 anni di carriera Torno Sabato, che lo ha consacrato all’Olimpo dei One Man Show italiani.

Il politico presenterà il nuovo docu-film, di cui ha curato la regia, intitolato Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato.

Il cantante si esibirà nel brano Crudelia – I nervi.

Lo scrittore presenterà in trasmissione il suo libro intitolato Ah l’amore l’amore, nono romanzo del ciclo di Rocco Schiavone.

L’attrice successivamente siederà anche al Tavolo con Nino Frassica, il Mago Forest, Ale e Franz e Gigi Marzullo.

