Juventus Fiorentina streaming in diretta: formazioni e anticipazioni della partita delle 12.30.

La Juventus ha la possibilità di proseguire la marcia da prima in classifica, ma dopo il passo falso dell’ultima giornata è sotto l’occhio del ciclone di una larga parte dei propri tifosi che da un lato non vedono ancora il tanto agognato bel gioco di Sarri e dall’altro vedono molta meno solidità rispetto ai tempi di Allegri.

La Fiorentina invece ha cambiato registro con l’arrivo di Iachini, ma deve comunque macinare punti per portarsi in una zona più consona della classifica. In tutto ciò va considerata anche la storia di questo match che da sempre rappresenta qualcosa di più di una semplice partita.

Juventus Fiorentina: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca alle 12.30 del 2 febbraio 2020 allo Juventus Stadium di Torino è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A, tra cui l'anticipo del sabato sera e la partita delle 12.30 della domenica. La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN.

Juventus Fiorentina: le formazioni in campo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski; Lirola, Ceccherini, Pezzella, Igor; Ghezzal, Benassi, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini