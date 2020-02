“Gianluca Grignani arrestato”, il cantante dice tutta la verità

“Gianluca Grignani arrestato”, ecco qual è la verità e cosa è successo davvero al cantante che adesso sta tornando sulle scene con un nuovo singolo.

Qualche tempo fa a dare la notizia del presunto arresto del cantante Gianluca Grignani era stato il sito ilmessaggero.it con questo titolo: “Gianluca Grignani ubriaco e drogato prende a calci due carabinieri: arrestato”.

Grignani smentisce tutto e tranquillizza i fan, ecco la verità

Il cantante ha voluto smentire subito la notizia linkandola sulla propria pagina Facebook e commentandola così: “Smentisco la notizia pubblicata dal Il Messaggero.it, dove lasciano intendere che io sia stato arrestato! È vergognoso essere calunniato e diffamato in questo modo! Ovviamente i miei avvocati sono già all’opera!! Volevo tranquillizzare tutti voi che sono in studio a registrare!!! Vi voglio bene”.

Il sito ha provveduto poi ad eliminare l’articolo incriminato e questo suona un po’ come un’ammissione di colpa. Staremo a vedere se ci saranno davvero strascichi giudiziari in questa vicenda.

Gianluca Grignani nei guai, il precedente del 2014

Non è da escludere anche l’ipotesi che per il solito gioco perverso dei social sia stata in qualche modo ricondivisa una vecchia notizia riferita al 2014 quando il cantante venne effettivamente fermato dai Carabinieri. E che qualcuno non si sia soffermato sulla data e abbia incominciato a ricondividere il post facendo credere a molte persone sui social e sul web che fosse accaduto ora.