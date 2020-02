Gerardina Trovato, chi è la madre Agata Russo: “Non l’ho mai lasciata sola”. La donna ha smentito le parole della figlia in merito al mancato aiuto economico e morale. Qual è la verità?





Al centro delle pagine di gossip delle ultime settimane c’è certamente la vicenda che ha coinvolto la cantautrice Gerardina Trovato, la quale dopo un periodo di grande successo, ha ammesso oggi di vivere in una difficilissima situazione economica.

Gerardina Trovato, chi è la madre Agata Russo e quali sono i loro rapporti

La cantautrice siciliana ha raccontato il proprio dramma nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, durante una puntata di Live Non è la D’Urso. Ed ha ammesso di riuscire a vivere oggi in questa situazione così complessa grazie agli aiuti della Caritas, non potendo contare sul supporto della propria famiglia.

Parole che non sono certamente piaciute alla madre della cantante, Agata Russo, 52 anni. E’ stata quest”ultima a rispondere alle accuse della figlia, affermando la propria versione dei fatti su questa vicenda.

Solo qualche settimana fa, la Trovato, dopo essere stata rifiutata per questa nuova edizione del Festival di Sanremo, aveva ammesso di versare in una condizione fisica ed economica drammatica. I debiti l’avevano costretta a vendere la propria casa e per le cure affrontate per guarire una nevrosi ossessiva depressiva, aveva riportato una citolisi epatica. La Trovato aveva chiesto quindi aiuto alla madre, la quale, secondo la versione della cantante, glielo aveva rifiutato convinta che la figlia avesse speso tutto in droga e in altri vizi. La donna ha prontamente smentito tutto ciò. Agata Russo è un’insegnate di pianoforte e tramite i propri legali ha affermato che la figlia ha ricevuto da lei numerosissimi aiuti.

La donna ha dichiarato inoltre di aver sempre aiutato la figlia a livello morale ed economico e di aver sostenuto nel tempo ingentissime spese. Agata Russo ha inoltre affermato di aver sempre aiutato la figlia a realizzare i suoi obiettivi di vita e professionali.