Francesca Dall’Olio, chi è: età, vita privata e carriera della moglie di Gianluca Grignani

Francesca Dall’Olio è la moglie di Gianluca Grignani, il celebre autore di Destinazione Paradiso. Ma la donna è anche una fotografa di successo e madre di quattro figli.

Francesca Dall’Olio è conosciuta per essere la moglie del tormentato cantante Gianluca Grignani, con il quale è legata da oltre 17 anni. La donna si è sposata con il cantante nel lontano 7 settembre del 2003 e dalla loro unione sono nati quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Gioana.

Suo marito, il cantante Gianluca Grignani ha dedicato una canzone al loro matrimonio, intitolata Sei Unica. L’amore tra i due sembra essere forte e solido e ha permesso loro di superare moltissimi momenti difficili. Francesca è dovuta intervenire, recentemente, dal suo profilo Facebook per commentare il presunto arresto del cantante, accusato di aver picchiato dei poliziotti. Secondo quanto era stato riportato, era stata proprio Francesca a chiamare la polizia. Ma la donna commenta così:

Anche Grignani, attraverso il suo ufficio stampa, ha commentato l’accaduto: “Chiedo scusa, ma non ho spinto nessuno”. Le autorità sembra che siano state allertate dal cugino del cantante (unico presente al momento) che, vedendolo in stato confusionale, aveva chiamato la Polizia. Gianluca però, a causa di una crisi di panico, avrebbe reagito all’intervento in maniera esagerata. Nonostante le difficoltà del cantante, Francesca è sempre stata al suo fianco, supportandolo e appoggiandolo.

Francesca Dall’Olio, oltre a essere un’ottima compagna di vita e una splendida madre di quattro bambini, è anche una fotografa di successo. Vive una vita privata, non è molto attiva sui social e ciò che sappiamo di lei arriva, spesso, attraverso le dichiarazioni di suo marito o dai testi delle sue canzoni che parlano di lei.

