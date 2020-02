Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 2 febbraio

Il cambio di look a Domenica Live, a sorpresa, oggi si preannuncia davvero choc: Francesca Cipriani diventerà Barbara Alberti… tutte le anticipazioni sul programma pomeridiano di Barbara D’Urso

Molte le questioni lasciate in sospeso durante le scorse puntate e, come chi segue Barbara D’Urso sa bene, la conduttrice finché non arriva al nocciolo della questione non accenna mai a fermarsi.

Una delle situazioni emerse di recente, a Live – Non è la D’Urso in questo caso, è quella relativa a Gerardina Trovato, artista finita in povertà.

Cosa risponderà la madre della cantante catanese a Barbara D’Urso? Lo sapremo oggi, 2 febbraio, su Canale 5 a partire dalle ore 17.20.

Scopriamo insieme chi sarà nel salotto di Mediaset.

Domenica Live, sorpresa per Barbara Alberti e non solo

Oggi la madre di Gerardina Trovato, la cantante che ha raccontato di essere rimasta sola e costretta a vivere con 80 euro al mese, avrà modo di raccontare la sua verità durante la messa in onda di Domenica Live. L’autrice ha raccontato di essere stata abbandonata dalla madre in un momento di difficoltà e di essere sopravvissuta solo grazie all’aiuto di alcuni volontari.

Altro argomento ancora caldo e irrisolto è quello che vede come protagonisti ancora una volta Paola Caruso e Moreno Merlo. Mentre pare che la show girl stia riprendendo i contatti con Francesco Caserta, padre biologico di suo figlio Michelino, le cose non vanno altrettanto bene con l’ex fidanzato. Ad alzare la posta in gioco inoltre ci penserà Floriana Secondi, in possesso di un video choc che cambierà di netto le sorti della storia. Infine, Giovanni Ciacci trasformerà Francesca Cipriani di La pupa e il secchione in Barbara Alberti. Il Cambio Look Choc non è assolutamente casuale, anzi, intende dare una piccola rivincita alla Cipriani, insultata nella Casa del Grande Fratello Vip proprio dalla scrittrice.

