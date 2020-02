Domenica in, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 2 Febbraio

Domenica in anche oggi abbraccerà la letteratura, il mondo dello spettacolo e, soprattutto, la musica, dedicando ampio spazio al Festival di Sanremo: tutte le anticipazioni

Gli ascolti a Domenica in continuano a registrate uno share intorno al 17-18% (sino a sfiorare il 19) per quella che viene considerata una delle edizioni più seguite del longevo programma della prima rete. La ventunesima puntata si aprirà oggi, 2 febbraio, a partire dalle ore 14 su Rai 1 e rigorosamente in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Ancora una volta al fianco del Festival della canzone italiana, la trasmissione dedicherà ampio spazio a Sanremo, svelando qualche dettaglio in più come, per esempio, Dove incontrare i cantanti a Sanremo durante il Festival?

vediamo insieme che saranno gli ospiti di Domenica in di oggi.

Domenica in vs Domenica Live e tutti i competitor

Non c’è battaglia, ormai è un dato di fatto: la regina della domenica pomeriggio in tv è Mara Venier. A Domenica in gli ascolti hanno dimostrato che qualsiasi programma si trovi sulle reti commerciali nella stessa Fascia oraria, non può riuscire a spuntarla con la storica trasmissione.

Ospiti di oggi:

Iva Zanicchi

La cantante, vincitrice di tre Festival della canzone italiana, si racconterà in un’ampia intervista e presenterà il suo libro intitolato Nata di luna buona

Vanessa Incontrada

L’attrice, finita tempo fa nel mirino degli haters sui social, ha saputo divincolarsene con eleganza accrescendo non poco la sua popolarità. Donna di punta della Rai, Vanessa incontrada presenterà la nuova fiction di Rai 1 intitolata Come una madre (in onda dal 2 febbraio).

Gianluca Grignani

Il cantante si concederà, fra ricordi e confessioni sul suo percorso artistico e personale, all’intervista di Mara Venier. L’artista, poi, si esibirà nel nuovo singolo intitolato Tu che ne sai di me.

Peppino di Capri

Anche l’artista canterà sulle note del suo ultimo p successo chiamato Vorrei rivivere.

Arisa e La scapigliatura

I tre si esibiranno insieme sulle note del brano Incontrarsi un giorno a Milano.

Andrea Vianello

Il giornalista, ex direttore di Rai3, presenterà il suo libro intitolato Ogni parola che sapevo nel quale racconta della sua ischemia e di come sia riuscito a riprendere in mano la sua vita.

Ampio spazio verrà dedicato al Festival di Sanremo 2020. La zia ha pensato bene di creare un momento talk che vedrà intervenire gli ospiti Iva Zanicchi, Peppino di Capri e Arisa e gli opinionisti Pierluigi Diaco, Pino Strabioli e Nunzia De Girolamo.

