Un episodio scioccante in Australia, dove un uomo ubriaco ha investito un gruppo di bambini. Quattro sono stati i morti.

Il paese di Oatlands, in Australia, è stato colpito da una tragedia. L’incidente è avvenuto ieri, lungo Bettington Road, dove un uomo alla guida del suo furgone ha travolto e ucciso quattro bambini che camminavano sul marciapiede. Tre delle quattro giovani vittime erano fratelli, tutti di età inferiore ai quindici anni. L’uomo che ha causato l’incidente è rimasto illeso.

Australia sotto choc, quali sono le accuse

L’uomo alla guida, Samuel Davidson, di anni 29, è stato immediatamente fermato dalle autorità e sottoposto ad alcol test, dove è stato riscontrato un livello di alcol di 3 volte superiore al limite consentito dalla legge. Le accuse sono di quattro capi per omicidio colposo, guida in stato di ebbrezza e pericolosa, visto che la sua auto si è schiantata contro un semaforo, distruggendolo.

Per la cittadina di Oatlands, un sobborgo di Sydney, è stato uno choc. I bambini passeggiavano sul marciapiede quando sono stati travolti da Davidson. Per quattro di loro non c’è stato nulla da fare e, nonostante la corsa all’ospedale, non si sono salvati. Per altri tre bambini con loro, invece, le condizioni sono gravi ma stabili. Le giovani vittime sono: Anthony, 13 anni, Angelina, 12, Sienna Abdallah, 9 anni e la loro cuginetta Veronique Sakr, di 11 anni. A parlare è stato il padre dei bambini, che ha dichiarato “ieri ho perso tre dei miei figli“, per poi continuare: “non ho più forze, tutto quello che voglio dire a chi guida un’auto è di stare attenti. Questi ragazzi stavano camminando e giocando. Stamattina mi sono svegliato senza tre dei miei figli“. Durissime le parole di un padre addolorato, che non potrà mai più riavere i suoi bambini. Oggigiorno, però, siamo fin troppo abituati a sentir parlare di incidenti stradali del genere, in cui guidatori ubriachi finiscono fuori strada e mietono vittime. Quanti altri innocenti dovranno morire prima di prendere delle contromisure?

