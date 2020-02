Antonio Manzini, chi è: età, vita privata e carriera dell’attore e scrittore. La sua vita professionale lo ha visto cimentarsi anche nel campo della sceneggiatura, della regia e della scrittura. E’ l’autore dei racconti di cui è protagonista Rocco Schiavone.

Classe 1964, oggi Antonio Manzini si è affermato sulle scene dello spettacolo per la sua carriera di attore, ma anche per quella di sceneggiatore, regista e scrittore.

Leggi anche –> Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi 2 febbraio

Leggi anche –> Marco Giallini racconta la seconda serie del suo commissario Schiavone

Antonio Manzini: le tappe della carriera professionale dell’attore e scrittore

E’ nato a Roma nel 1964 Antonio Manzini, e oggi la sua carriera si snoda tra la televisione e il cinema, passando anche per l’editoria.

In televisione il pubblico lo ricorderà per le sue interpretazioni nella fiction Linda, il brigadiere e…, dove vestiva i panni dell’ispettore Tucci e in Tutti per Bruno, dove interpretava invece il ruolo di Serpico.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Manzini ha inoltre lavorato come sceneggiatore ai film Il siero della vanità, per la regia di Alex Infascelli nel 2004 e Come Dio comanda, di Gabriele Salvatores nel 2008. E’ stato inoltre regista di diversi film e cortometraggi e si è cimentato anche con la scrittura. Manzini ha infatti pubblicato diversi romanzi e racconti gialli. I primi lavori sono Sangue marcio e La giostra dei criceti. La sua collaborazione con la Sellerio Editore Palermo ha portato alla luce la serie di romanzi che hanno come protagonista il Vicequestore Rocco Schiavone, il poliziotto fuori dagli schemi interpretato nella fiction televisiva tratta dalla serie di romanzi da Marco Giallini.

Il volume Cinque indagini romane per Rocco Schiavone ha vinto nel 2016 il Premio Chiara. Nello stesso anno ha pubblicato con Chiarelettere il romanzo Orfani bianchi.

Questa sera Antonio Manzini sarà ospite della puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 2 e condotta da Fabio Fazio.

La vita privata

Nella vita privata Manzini è legato sentimentalmente dal ’98 ad una nota ex direttrice casting. Il padre era un pittore e in una intervista di qualche tempo fa anche Manzini ha ammesso di aver provato quella carriera capendo ben presto di non esserne portato.