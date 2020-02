Aldo Rolfi e Maria Bigliani, chi sono le due vittime delle scritte antisemite a Mondovì e a Torino dei giorni scorsi. Aldo e Maria sono entrambi figli di donne partigiane.





Saranno entrambi ospiti della puntata di questa sera di Che tempo che fa. Aldo Rolfi e Maria Bigliani sono le due vittime delle scritte antisemite di questi giorni a Mondovì e a Torino.

Aldo Rolfi e Maria Bigliani: chi sono le due vittime delle scritte antisemite a Mondovì e a Torino

Aldo Rolfi è il figlio della partigiana monregalese Lidia Beccaria. Sulla porta dell’abitazione della partigiana di Mondovì, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, è comparsa l’orribile scritta antisemita “Juden hier”, ovvero “Ebrei qui”. Lidia Rolfi, la madre di Aldo, fu deportata nel campo di concentramento di Ravensbrück, in Germania. In una intervista di alcuni giorni fa su Giornalettismo, rispetto a quanto accaduto, Aldo aveva affermato: “Siamo davanti a una situazione di impoverimento culturale: oggi persino nelle scuole non si parla più di cosa fu l’Olocausto. Mia madre avrebbe commentato: abbiamo fallito”.

Maria Bignani è invece figlia della staffetta partigiana, protagonista della Resistenza a Milano e a Roma, Ines Ghiron. La donna ha compiuto 65 anni in questi giorni, è andata in pensione lo scorso ottobre dal suo lavoro al Comune della città. Maria vive in una casa sulla precollina di Torino. Nei giorni scorsi sul muro affianco alla sua porta al terzo piano della palazzina, qualcuno ha scritto con un pennarello, nel giorno della Memoria: “Crepa sporca ebrea”. Sebbene la Sindaca Appendino si sia offerta di farla cancellare, la Bignani ha voluto che la scritta rimanesse al suo posto perché fosse testimonianza dei tempi che stiamo vivendo oggi.

Rolfi e Bignani saranno ospitati entrambi questa sera da Fabio Fazio durante il consueto appuntamento domenicale con la puntata in diretta di Che tempo che fa. La loro testimonianza aiuterà ancora di più a comprendere come sta cambiando la società in questi ultimi anni e come si sta rapportando negli ultimi tempi a questo tema così delicato.