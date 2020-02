25enne scopre un cancro al seno: salvata dalle extension ai capelli

Laura Larkin, 25 anni, si è accorta di avere un cancro al seno al terzo stadio mentre si pettinava i capelli: ecco com’è riuscita a salvarsi.

Si stava pettinando i sui lunghissimi capelli (grazie alle extension) quando con le dita quando ha sentito un duro nodulo al seno destro. Laura Larkin, 25enne di Livingston, nel Lothian Occidentale (Scozia), ha avuto un terribile presentimento che è stato anche la sua salvezza: dai successivi accertamenti è infatti emerso che aveva un cancro al terzo al terzo stadio,e la tempestiva diagnosi ha consentito di rimuoverlo prima che diventasse incurabile.

Era l’inizio del 2018 e Laura ricorda quel momento come fosse ieri. Si stava passando le dita tra i capelli dopo aver fatto la doccia quando ha scoperto il nodulo e ha capito immediatamente che qualcosa non andava. “Il nodulo si trovava in uno strano punto sotto il seno, non me ne sarei accorta se non fosse stato per i capelli da pettinare” ha raccontato lei stessa.

Laura è andata subito dal suo medico di famiglia, che dopo essersi reso conto della gravità della situazione l’ha affidata alle cure di uno specialista. “Considerando che sono stata sottoposta a una lumpectomia una settimana dopo la diagnosi, è spaventoso pensare cosa sarebbe potuto succedermi se non mi fossi accorta di quel nodulo”, riflette la ragazza col senno di poi”. “Ho telefonato alla mia parrucchiera e le ho detto che le mie extension mi avevano salvato la vita”.

Un anno dopo, però, il cancro si è ripresentato: “Ero sotto shock. Pensavo di averlo sconfitto, le mammografie stavano tornando positive… Ho sentito questo nodulo e il mio cuore si è fermato. Sapevo che il cancro era tornato”. Un mese fa Laura è stata di nuovo operata, e ce la sta mettendo tutta per vincere anche questa nuova battaglia.