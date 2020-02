Vinicio Marchioni chi è: età, carriera, moglie e vita privata dell’attore

Conosciamo meglio la storia di Vinicio Marchioni: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’attore divenuto celebre in Romanzo criminale

Vinicio Marchioni nasce a Roma il 10 agosto 1975. Si diploma come attore nel 2000 presso la Libera Accademia dello Spettacolo di Roma. Debutta in teatro nel 1995, con associazione culturale LUDOM (Luci dall’ombra). Nel 2005 studia con Luca Ronconi presso il Centro Santa Cristina. Divenuto celebre per il ruolo de El Freddo nella serie televisiva Romanzo criminale (2008-2010), è stato anche conduttore su LA7 presentando Città criminali. Nel 2009 debutta sul grande schermo con Feisbum! Il film, pellicola. Nel 2010 partecipa ai videoclip Gli spietati dei Baustelle e Casting dei Mambassa. Dopo un anno, per la sua interpretazione in 20 sigarette, ottiene una candidatura come miglior attore protagonista ai David di Donatello 2011.

Vinicio Marchioni chi è: vita privata

Compagno di Milena Mancini, nell’agosto 2011 diventa padre di un bambino. La coppia si sposa nel settembre 2011 nella chiesa di Santa Maria da Cascia a Roma: dopo un anno diventa padre per la seconda volta dopo la nascita del figlio Marcello. Infine, è anche proprietario di un ristorante a Roma, chiamato “Casa”: lo gestisce insieme a suo fratello minore.