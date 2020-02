Valeria Marini, nudo totale su Instagram: i fan perdono la testa

Valeria Marini stupisce mettendosi a nudo in alcune stories su Instagram: gli scatti, sebbene di qualche anno fa, hanno lasciato tutti senza parole.

Quella appena conclusa è stata una settimana complicata per Valeria Marini. La showgirl ha accettato di entrare nella casa del ‘Grande Fratello Vip‘ per confrontarsi con Rita Rusic. La discussione non è andata come lei si attendeva, ma almeno aveva tentato di chiarire alcuni punti.

Quando è uscita, però, alcuni concorrenti si sono lasciati andare a delle frasi poco rispettose nei suoi confronti. Così Alfonso Signorini le ha proposto di tornare nella casa per rimanerci qualche giorno.

Questa volta il confronto principale è stato con Antonella Elia, la quale qualche giorno prima l’aveva definita un “Tale mostro”. Valeria non gliele ha mandate a dire, sottolineando come la collega fosse cattiva nei confronti di tutte le altre donne. Dopo qualche giorno di permanenza nella casa più spiata d’Italia, Valeriona ha deciso di togliere le tende e tornare alla normalità.

Valeria Marini nuda su Instagram, i fan perdono la testa

La stessa Valeria Marini ha ammesso, appena uscita dal GF Vip 4, di avere bisogno di un periodo di relax e disintossicazione dalla negatività. Motivo per cui la showgirl ha deciso di passare del tempo all’interno del suo salone di bellezza. La vip ha mostrato ai suoi fan il luogo in cui si prende cura di sé e dei suoi clienti, rendendoli partecipi di quelli che sono i suoi rituali di bellezza.

Ma il vero cadeau per i fan Valeriona lo ha messo tra le stories di Instragram, tra le quali appare una splendida foto tratta da uno shooting fotografico in cui la soubrette si mostra come mamma l’ha fatta. Com’è possibile vedere dallo scatto, la Marini ha un fisico perfetto e non teme confronti con nessuna.