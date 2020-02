L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatrice Valli qualche tempo fa è stata ricoverata in ospedale in condizioni serie, ma non gravi. La giovane influencer, oggi ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, ha comunicato attraverso i suoi social il ricovero e ha parlato delle sue condizioni attuali che rimangono per la verità piuttosto misteriose.

Da quanto si apprende la giovane è stata ricoverata nella notte di sabato dopo aver accusato forti dolori al basso ventre e aver chiamato l’ambulanza per essere portata in pronto soccorso.

Le parole di Beatrice Valli su Instagram

In alcune stories di Instagram la Valli ha spiegato la sua situazione senza però rivelare nel dettaglio la patologia che l’affligge: “Mi hanno ricoverata per un problema che, se mi sentirò di raccontarvi, vi spiegherò. Dovrò stare qui qualche giorno, starò qui almeno cinque o sei giorni con una cura antibiotica, in vena. Sarà un po’ dura”. I suoi bambini nel frattempo sono accuditi dal compagno: “So che con lui posso stare tranquilla. I bimbi mi vengono a trovare, prima e dopo scuola”.

Sulle sue condizioni a chi le chiede cosa abbia esattamente risponde così: “Avrei preferito essere incinta in questo momento invece di avere questo tipo di problema. Per il momento, anche se mi state facendo tantissime domande, preferisco tenermi questo per me”.