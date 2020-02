Striscia la Notizia | “Veline senza mutandine” | lo svela Iacchetti

Enzo Iacchetti riferisce di un aneddoto decisamente particolare relativo alle Veline. “Le vedemmo dal basso, io e Greggio non potevamo crederci”.

Dici ‘Striscia la Notizia‘ e subito pensi ad Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ed anche alle veline. Nel corso di 30 e passa anni di messa in onda del noto telegiornale satirico di Antonio Ricci, tante sono state le coppie di avvenenti ragazze ai quali viene affidata la sigla sia di apertura che di chiusura del programma.

Ora, proprio in merito alle veline, circola da alcune ore un particolare aneddoto riportato proprio da Iacchetti. Il ‘Sior Enzo’ ha svelato un retroscena risalente ad alcuni anni fa “che lasciò sgomenti sia me che Ezio Greggio. Durante una puntata, due veline si misero a ballare sul bancone davanti a noi. E ci accorgemmo che non avevano le mutandine. Forse non avevano fatto in tempo a mettersele. Noi le vedemmo da sotto e non riuscivamo a crederci”. Proprio Iacchetti tra l’altro per diverso tempo è stato fidanzato con Maddalena Corvaglia, nota ex velina assieme ad Elisabetta Canalis.

Veline, senza mutandine durante uno stacchetto: Striscia la Notizia smentisce

Parole riportate nel corso di una intervista concessa a ‘Il Corriere della Sera’. Poi però la verità (forse). La redazione di ‘Striscia la Notizia’ ha voluto precisare questa cosa, affermando che il tutto sarebbe soltanto frutto di uno scherzo. “In relazione alle dichiarazioni di Enzino Iacchetti al Corriere riprese da altri organi di stampa, vi segnaliamo che l’episodio cui ha fatto riferimento Enzino è frutto di uno scherzo, di oltre vent’anni fa, ordito da Ezio Greggio, senza la complicità delle veline. Ci teniamo a rassicurare tutti sul fatto che le ragazze hanno sempre indossato le mutande, tanto più durante le puntate di Striscia”. Sarà vero?