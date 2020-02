Stasera in tv, C’è posta per te: ospiti e anticipazioni del 1 febbraio

Stasera in tv, C’è posta per te: ospiti e anticipazioni del 1...

Stasera, sabato 1° febbraio 2020, alle 21:20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Ecco tutto quel che c’è da sapere.

L’appuntamento è come sempre alle 21:20 su Canale 5: C’è posta per Te torna in onda stasera, sabato 1° febbraio, con le storie più seguite della tv presentata dalla Regina di Mediaset, Maria De Filippi. Tra gli aficionados del programma c’è ovviamente molta attesa per gli ospiti, che anche stavolta riserveranno grandi sorprese. Vediamo insieme la scaletta della serata.

Il “menù” di C’è posta per te

Anche questo sabato settimana Maria De Filippi porterà nelle case di milioni di italiani “le emozionanti storie di chi cerca di ricongiungersi a familiari lontani, di chi ha bisogno di ricostruire un legame ormai deteriorato”, come si legge in una nota diramata dagli studi di C’è posta per te, “ma anche di chi scrive al programma per fare un regalo ad una persona speciale”.

E siamo in grado di anticiparvi che in studio ci sarà, coinvolto come regalo per “una persona speciale”, nientemeno che il giocatore Ciro Immobile, mitico bomber della Lazio e capocannoniere del campionato italiano con 23 gol all’attivo, accompagnato dalla bellissima moglie Jessica Melena.

Il people show, che quest’anno spegne le sue prime 20 candeline, ha iniziato il 2020 con risultati incredibili, grazie (anche) alla presenza, nelle prime puntate, di vip come Johnny Depp, Can Yaman, Giulia Michelini e Antonio Banderas. C’è posta per te ha sempre battuto con un ampio margine la concorrenza della Rai con Meraviglie di Alberto Angela e segnato un nuovo record di ascolti. Stasera non sarà da meno…

