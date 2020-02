Sassuolo Roma Highlights: tabellino e commento della partita giocata al Mapei Stadium.

Partita pazza quella tra Sassuolo e Roma. Il Sassuolo domina e segna 3 gol nei primi 25 minuti del match. Una Roma frastornata e troppo disattenta in difesa riesce però a tornare in partita nel secondo tempo. I giallorossi arrivano sul 3-2 con un rigore segnato da Veretout per fallo di mano di Boga. Ma sull’azione successiva proprio lo stesso Boga segna un gran gol, quello del 4-2. Nel frattempo viene espulso Pellegrini per doppia ammonizione e la Roma in 10 fatica pur provando il forcing finale.

CLICCA QUI per vedere gli highlights quando saranno disponibili.

Sassuolo Roma, tabellino della partita

Gol del Sassuolo:

F. Caputo 7′

7′ F. Caputo 16′

16′ F. Djuricic 26′

26′ J. Boga 74′

Gol della Roma:

E. Dzeko 55′

55′ J. Veretout 73′

Sassuolo Roma, le due squadre in campo: le formazioni

Squadre a specchio, con entrambi gli allenatori che puntano sul 4-2-3-1: Caputo terminale offensivo dei padroni di casa, Dzeko per gli ospiti. Queste le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tojan, Romagna, G.Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Ünder, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca.