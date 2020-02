Paolo Ruffini ha tradito Diana Del Bufalo con Vanya Stone? La verità

Tutta la verità e il retroscena sul possibile tradimento di Paolo Ruffini a Diana Del Bufalo con Vanya Stone

Un intreccio amoroso senza eguali. Lo scorso 7 gennaio Vanya Stone, tatuatrice, ha svelato sui social di aver avuto una breve relazione con Paolo Ruffini. I due si sono conosciuti durante i casting de La pupa e il secchione: dopo il provino e un pre-contratto, l’aspirante pupa è stata esclusa dalla partecipazione del programma. Secondo la donna trentenne tutto potrebbe ruotare intorno alla relazione con Paolo Ruffini: una storia iniziata proprio quando il conduttore era ancora legato all’attrice Diana Del Bufalo. Il post della Stone: “Domani inizia ‘La Pupa e il Secchione’ e chissà chi lo presenterà quest’anno il programma. Mi avevano mandato il pre-contratto ma all’ultimo qualcosa è cambiato. Chissà perché. Forse qualcuno aveva la coda di paglia… che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo. Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput**nassi… Come vedi, eccoci ancora qui”.

LEGGI ANCHE >>> Diana Del Bufalo: “In terapia per colpa di Paolo Ruffini” – VIDEO



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Paolo Ruffini, tutta la verità sul tradimento

Non è mai arrivata la replica di Paolo Ruffini: il post della tatuatrice, poi, è stato cancellato. La stessa Diana Del Bufalo non ha dato le colpe a Vanya Stone per la fine della storia con Paolo Ruffini: “È successo tanto altro, e tanto prima”. Oggi, sabato 1° febbraio, l’ex concorrente di Amici sarà ospite di Verissimo dove potrebbe rilasciare altri dettagli importanti sulla sua passata storia d’amore: “Adesso sto bene, sono nella fase euforica. Ho vissuto il mio dolore ma adesso basta. Ho fatto un percorso con una psicoterapeuta che mi ha salvato la vita e mi ha reso di nuovo felice. Ho capito che cosa voglio: la serenità!”