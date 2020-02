Moglie uccisa | era incinta di 8 mesi | arrestato il marito

Una moglie uccisa di botte dal marito nonostante fosse incinta all’ottavo mese di gravidanza. Lui la finisce senza pietà. Sconosciuti i motivi del gesto.

Una moglie uccisa dal marito in circostanze terribili. È quanto accaduto due giorni fa a Bolzano, con la povera Fatima Zeeshan, 28enne originaria del Pakistan, massacrata di botte dal marito Mustafa, suo connazionale. La donna era incinta all’ottavo mese, con un bambino che sarebbe dovuto nascere alla fine di febbraio.

Moglie uccisa, incinta all’ottavo mese: il marito non risponde

Ma la mamma è morta, così come il piccolo, che non verrà mai al mondo. Il 38enne violento uxoricida è stato arrestato dai carabinieri. Il delitto ha avuto luogo per la precisione a Versciaco, in provincia di Bolzano, in un residence occupato da lavoratori stagionali. Proprio Mustafa ha chiamato le forze dell’ordine, attendendo il loro arrivo. L’uomo svolgeva la professione di pizzaiolo nel ristorante di un albergo di Monte Elmo, rinomata località sciistica del Trentino. Nella mattinata di giovedì il pakistano non era andato al lavoro, ed i colleghi, preoccupati da questa cosa, lo hanno raggiunto telefonicamente. Lui ha svelato loro che la moglie era morta.

Moglie uccisa, il marito l’ha pestata ed infine soffocata

L’uomo inizialmente si è barricato in casa, per poi fare entrare i paramedici arrivati con l’ambulanza. Ma i soccorritori non hanno potuto fare niente. Fatima era già morta da diverso tempo. Sul suo corpo erano presenti ecchimosi e segni di una violenta aggressione. Aveva ricevuto calci e pugni ed il medico legale ha riscontrato anche la presenza molto probabile di lesioni interne. La morte della moglie uccisa dal marito violento è avvenuta per soffocamento. Non si conoscono le cause di questa tragedia. Mustafa finora non ha voluto rispondere alle domande degli inquirenti. In giornata, il 1° febbraio, si svolgerà l’autopsia che confermerà la causa del decesso. Per quanto riguarda l’omicida, lunedì 3 febbraio avrà luogo l’udienza di convalida del fermo.

