Conosciamo meglio la storia di Milena Mancini: ecco tutte le curiosità della carriera e vita privata dell’attrice ed ex ballerina sposata con l’attore Vinicio Marchioni.

Milena Mancini nasce a Roma il 3 marzo 1977. Si diploma nel 1996 presso il Balletto di Roma in danza classica, moderna e jazz. Successivamente studia recitazione in Italia e negli Stati Uniti: nel frattempo lavora come ballerina nelle trasmissioni di Buona Domenica, I ragazzi irresistibili, Tira & Molla, il tour Da me a te con Claudio Baglioni. Come ballerina è protagonista in tour europei e australiani con Kylie Minogue, Robbie Williams, Geri Halliwell e Ricky Martin. Al cinema debutta nel 2003 con il film horror The Mark – Il segno della vendetta: poi lavora Gabriele Muccino per il mediometraggio “Le affinità elettive”. Debutta in televisione come attrice partecipando a un episodio della serie tv Diritto di difesa. Nel 2007 è tra i protagonisti della miniserie TV Il generale Dalla Chiesa. Dopo un anno prende parte alla miniserie tv di Rai Uno, Provaci ancora prof 3: nel 2009 interpreta il ruolo di Margherita nel film “Scusa ma ti voglio sposare”. Al teatro Piccolo Eliseo, nel 2017, interpreta Sibilla Aleramo nello spettacolo “La più lunga ora”: nel 2017 è la protagonista femminile del film “La terra dell’abbastanza”, poi è nel cast del film “Ride”, prima regia firmata da Valerio Mastrandrea.

Milena Mancini chi è: vita privata

Dal 2011 è sposata con l’attore Vinicio Marchioni, conosciuto durante un provino per la serie tv “Romanzo Criminale”: dalla loro relazioni sono nati due figli, Marco e Marcello. Ha un account Instagram che vanta circa 6mila followers.