Conosciamo meglio la storia di Shalana Santana: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’attrice moglie di Massimiliano Gallo

Shalana Santana nasce a Brasilia il 23 aprile 1983. Inizia la carriera come modella in patria a vent’anni. Nel 2006 si trasferisce e dal 2011 vola a Napoli, dove inizia gli studi alla Scuola di cinema “La Ribalta”.

Dal 2014 diventa attrice con il ruolo nel diciottesimo episodio Don Matteo sotto tiro dell’undicesima stagione di Don Matteo. Poi diventa la professoressa Amina Venturi nel film Arrivano i prof di Ivan Silvestrini. Successivamente prende parte alle pellicole The Grotto, regia di Giordany Orellana (2014), Ci devo pensare, regia di Francesco Albanese (2015) e Bob & Marys – Criminali a domicilio, regia di Francesco Prisco (2018).

Shalana Santana chi è: vita privata

Shalana è stata legata sentimentalmente col dentista napoletano Alessandro Lukacs. Successivamente ha sposato l’attore Massimiliano Gallo: “Al di là dell’amore che ci lega ho sempre ammirato il suo lavoro e principalmente il rispetto che ha per questo lavoro. Lui ha fatto tanti anni di gavetta e finalmente ora vieni riconosciuto per la sua bravura. Su questo lavoro la pensiamo in maniera uguale, sappiamo entrambi come è faticoso riuscire a lavorare in un paese non meritocratico”.