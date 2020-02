Massimiliano Gallo, chi è: età, moglie, vita privata e carriera dell’attore

Massimiliano Gallo, chi è: età, moglie e carriera dell’attore che ha avuto grande successo con il suo ruolo nella fiction Imma Tataranni.





In occasione della Giornata della Memoria, la Rai manda in onda una docu-fiction intitolata ‘Figli del destino’ che narra la storia di 4 bambini sopravvissuti all’applicazione delle leggi razziali. Tra gli attori scelti per rappresentare questo periodo saliente della nostra storia recente è stato scelto anche Massimiliano Gallo, figlio d’arte che ha debuttato in televisione quando era ancora un bambino e che recentemente ha ottenuto il successo televisivo grazie all’interpretazione ne ‘I Bastardi di Pizzofalcone’.

Chi è Massimiliano Gallo: tutto ciò che c’è da sapere sull’attore campano

Nato a Napoli il 19 giugno del 1968, Massimiliano Gallo è figlio d’arte dell’attore e cantante napoletano Nunzio Gallo e appartenente ad un’intera famiglia di artisti: anche il fratello Gianfranco e lo zio Gianluca Di Gennaro sono attori. La sua carriera nel mondo dello spettacolo era praticamente cosa certa sin da quando era bambino: Massimiliano esordisce a teatro a soli 5 anni e a 10 viene scelto come protagonista di mini serie per bambini della Rai.

L’approdo in televisione non lo ha distolto dallo studio e durante l’adolescenza è entrato a far parte della Compagnia teatrale Croccolo. A soli 20 anni, insieme al fratello Gianfranco, apre la propria compagnia teatrale. Alla carriera teatrale si affianca quella televisiva e cinematografia. Tra i film spiccano ‘Mine Vaganti‘ di Ozpetek e ‘No Problem‘ di Vincenzo Salemme (regista con cui collaborerà anche in altri film), mentre tra le serie tv spiccano ‘The Young Pope‘ e ‘I Bastardi di Pizzofalcone‘. Massimiliano è sposato da anni con la bella modella brasiliana Shalana Santana. Si tratta del secondo matrimonio per l’attore campano che precedentemente è stato sposato con Anna, dalla quale ha avuto anche una figlia.