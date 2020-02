Massa Carrara, 90enne contromano in autostrada – VIDEO

L’anziano ha percorso contromano un tratto dell’autostrada A15 dopo aver imboccato il casello di Aulla. Dopo l’episodio gli è stata ritirata la patente.

Ha percorso nella direzione sbagliata un tratto dell’A15 dopo aver imboccato il casello di Aulla. Quando si è accorto del tragico errore l’automobilista, un arzillo novantenne, ha fatto inversione. È stato schivato da auto e tir, che hanno dato l’allarme. Ma per fortuna non ci sono state drammatiche conseguenze. Per l’uomo è però subito scattato il ritiro della patente, oltre a una multa di circa mille euro.

Leggi anche –> Contromano in autostrada, 90enne provoca incidente e muore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Panico in autostrada dopo l'”incursione” del vecchietto

L’episodio risale ad alcuni giorni fa, ma è diventato “virale” – con tanto di video che sta facendo il giro del web – solo nelle ultime ore. Il 90enne, originario della Lunigiana, aveva preso l’autostrada per andare alla Asl di Carrara, dove la moglie aveva fissato una visita con il suo medico in mattinata. Purtroppo, dopo aver imboccato il casello di Aulla l’uomo ha sbagliato strada e, anziché dirigersi verso La Spezia, ha imboccato in senso inverso la corsia con direzione Parma.

Come accennato, diversi conducenti di auto, tir e furgoni sono riusciti a schivare la macchina in contromano e hanno cercato di avvertire l’anziano con gli abbaglianti. Dopo di che, temendo il peggio, hanno lanciato l’allarme alla centrale operativa della Polstrada. A un certo punto l’anziano si è accorto dell’errore e ha fatto inversione, continuando il suo viaggio nella direzione giusta. Quando poi i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo, hanno provveduto a ritirargli la patente, infliggendogli una multa di circa mille euro e disponendo il fermo dell’auto per tre mesi. Il 90enne, mortificato e imbarazzato per quanto successo, si è scusato e ha riconosciuto che è ormai giunta l’ora di smettere di guidare.

EDS