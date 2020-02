Marino Bartoletti, chi era la moglie Carla Brunelli: il dramma della morte

Il dramma di Marino Bartoletti, chi era la moglie Carla Brunelli: la morte in un terribile incidente domestico e il cordoglio del mondo sportivo.

Marino Bartoletti, uno dei giornalisti sportivi più noti e amati d’Italia, ha vissuto qualche anno fa un dramma che ha cambiato la sua vita. Infatti, nel 2016, è morta la moglie Carla Brunelli.

La coppia aveva due figlie, Cristina e Caterina, e a scoprire cosa era accaduto alla donna è stato proprio il noto giornalista sportivo.

Il dramma della morte di Carla Brunelli, moglie di Marino Bartoletti

Carla Brunelli, 65 anni, è morta a causa di un incidente domestico avvenuto nella casa dove viveva col marito, a Bologna. La moglie di Marino Bartoletti è rimasta schiacciata da una porta di sicurezza elettrica scorrevole. Questa gli è caduta addosso, schiacciandola contro il muro. Il primo ad accorgersi di quanto accaduto è stato proprio il giornalista sportivo, che ha chiamato i soccorsi, ma per la moglie non c’è stato nulla da fare.

Un lutto, quello di Marino Bartoletti, che ha unito il mondo dello sport, in un unico abbraccio nei confronti suoi e delle sue figlie. Da Ivan Zazzaroni a Moreno Moser, fino a Paola Ferrari, ma anche gente dello spettacolo, come la band dei Pooh, in tanti hanno riservato un messaggio di vicinanza al noto giornalista sportivo, dopo il lutto che lo ha colpito. “Se ne è andata la nonna più meravigliosa del mondo”, ha ricordato Marino Bartoletti in un necrologio.