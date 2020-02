Marino Bartoletti, chi è: carriera e curiosità sul noto giornalista

Chi è il giornalista Marino Bartoletti, carriera e curiosità: la lunga carriera da commentatore sportivo e il dramma della morte della moglie.

Sicuramente uno dei giornalisti sportivi più noti e amati d’Italia, Marino Bartoletti – classe 1949 – inizia giovanissimo la sua carriera, a fine anni Sessanta. Il suo approdo al Guerin Sportivo è datato 1971.

Laureato in Giurisprudenza, ha lavorato per diversi quotidiani, a partire da Il Giorno di Milano. Nella seconda metà degli anni Novanta, ha fondato Calcio 2000, di cui ha lasciato la direzione nel 2004.

Carriera e curiosità sul giornalista Marino Bartoletti

Grandissimo conoscitore di sport, ha avuto tra gli altri il ruolo di direttore scientifico della sezione Sport dell’Enciclopedia Treccani. Diverse sono le sue partecipazioni a trasmissioni sportive: entrato in Rai nei primi anni Ottanta, lascia la tv pubblica per Fininvest qualche anno dopo ed è il creatore di tutte le prime trasmissioni sportive del gruppo. Dà vita, insieme a Fabio Fazio, al programma cult Quelli che il calcio, quindi è direttore della Testata Giornalistica Sportiva della Rai.

Negli anni, non si attenua mai il suo impegno come giornalista sportivo, con una parentesi anche in politica. Infatti, nel 2004 è il candidato sindaco al comune di Forlì per il centrodestra: viene sconfitto, ma resta per tre anni tra i banchi dell’opposizione. Sposato con Carla Brunelli, da cui ha avuto le figlie Cristina e Caterina, ha avuto un dramma familiare. La moglie è infatti morta nel 2016 in seguito a un incidente domestico.