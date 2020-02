Conosciamo meglio la storia di Marco Fantini: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’ex tronista di Uomini e Donne

Marco Fantini nasce a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il 29 settembre 1991. Inizia a lavorare come cameriere, poi dà il via alla carriera di modello. Partecipa ad Uomini e Donne come corteggiatore di Anna Munafò, ma lei preferisce Emanuele Trimarchi. Poi diventa tronista, dove conosce Beatrice Valli: i due si separano dopo la scelta, ma diventano una coppia fuori dal programma. Beatrice ha un figlio nato da una sua precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi. I due hanno avuto un figlio aspettando anche il terzo: il 29 settembre 2019 è arrivata la proposta di matrimonio.

Marco Fantini chi è: vita privata

Appassionato molto di sport, curo molto il suo corpo. Attualmente collabora con molti brand ed è molto seguito sulla sua pagina Instagram che vanta un milione e 200mila follower.