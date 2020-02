John Peter Sloan: chi è l’attore e scrittore inglese famoso in Italia

Chi è John Peter Sloan, l’attore e scrittore inglese famoso in Italia: nel nostro Paese dal 1990, è diventato molto noto per i suoi show.

Nato a Birmingham, in Inghilterra, nel 1969, John Peter Sloan è un personaggio eclettico, che a soli 16 anni va via di casa e dal 1990 vive stabilmente in Italia.

Leggi anche –> Vinicio Marchioni chi è: età, carriera, moglie e vita privata dell’attore

Nel nostro Paese, è noto in principio per la sua carriera da musicista, che abbandona nel 2000 alla nascita della figlia. Realizza quindi degli show “educativi” in inglese che presenta allo Zelig.

Leggi anche –> Massimiliano Gallo, chi è: età, moglie, vita privata e carriera dell’attore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su John Peter Sloan: carriera e curiosità

Noto per essere l’autore di “Instant English”, attualmente il manuale di inglese più venduto in Italia, definito da Antonio D’Orrico, sul ‘Corriere della Sera’ come “il più efficace professore d’inglese mai apparso nel nostro Paese”, John Peter Sloan è protagonista dello show “I’m not a Penguin”, con cui tocca i principali teatri italiani. Molti altri sono i suoi spettacoli teatrali, mentre appare anche in un paio di film.

A questi si aggiungono tantissime pubblicazioni su come imparare l’inglese in maniera pratica e divertente. Il britannico è anche un noto personaggio televisivo, apparso in diverse trasmissioni: Andata e ritorno, Glob – l’osceno del villaggio, Quelli che il calcio, Zelig Off. Ma anche ‘Amici di Maria De Filippi’, Mattino Cinque e La Vita in Diretta. Per Verissimo, ha commentato in esclusiva il Royal Wedding. A dicembre 2019, viene nominato Testimonial Regionale Unicef Sicilia.