Fabrizio Masia, chi è: carriera e curiosità sul noto sondaggista

Chi è Fabrizio Masia, carriera e curiosità sul noto sondaggista: dal clamoroso errore agli exit poll nel 2006 al sodalizio con Enrico Mentana.

Dal 2013 Direttore Generale di EMG Acqua, che si occupa di Marketing e Opinion Research, Fabrizio Masia è uno dei sondaggisti più noti in Italia, celebre volto televisivo.

Laureato in economia, indirizzo sociale, all’università di Genova, si occupa di Marketing Communication, Stampa e New Media, ed è diventato celebre soprattutto per essere stato a lungo punto di riferimento di La7 nei sondaggi.

Storico e noto a tutti è infatti il suo sodalizio con il direttore di La7, Enrico Mentana. Fabrizio Masia ha poi salutato la rete di Urbano Cairo nel febbraio 2018, ma la sua fama di sondaggista è sicuramente cresciuta nel corso di questa esperienza. Il direttore Mentana lo salutò con queste parole: “Stiamo organizzando dei casting tra i vari personaggi di Beautiful per sostituirla”. Parole ironiche alle quali il sondaggista ricambiò commosso.

Successivamente passa in Rai e negli anni instaura una collaborazione con la trasmissione ‘Agorà’, in onda al mattino su Raitre, e la sua conduttrice Serena Bortone. Di Fabrizio Masia si ricorda un episodio del 2006, che avrebbe potuto incidere negativamente sulla sua carriera. Infatti, in seguito alle elezioni politiche diede degli exit poll che davano una netta affermazione del centrosinistra. Vittoria che venne poi ampiamente ridimensionata dai dati reali e il sondaggista si sfogò in un fuori onda poi trasmesso da ‘Striscia la notizia’: “A questo punto, non ha senso fare questo lavoro…”.