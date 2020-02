Caltagirone, crolla una palazzina di due piani: si cercano dispersi

Pericolo a Caltagirone, in provincia di Catania, dove crolla una palazzina di due anni: le persone sono state soccorse sui balconi

Vigili del fuoco costantemente a lavoro a Caltagirone, in provincia di Catania. In serata è crollata una palazzina di due piani con diverse persone soccorse sui balconi. Ecco il tweet pubblicato dall’account ufficiale: “Squadre ordinarie, #usar e cinofili dei #vigilidelfuoco stanno intervenendo a Caltagirone (CT) per il crollo di una palazzina di 2 piani: soccorse due persone bloccate su un balcone. In corso la ricerca di eventuali dispersi 20:30 #1febbraio”.

Caltagirone, l’ultim’ora dalla Sicilia

Secondo le prime ricostruzione sembra la palazzina fosse in disuso da anni: subito sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato due cittadini coinvolti che non sono in pericolo di vita: hanno riportato escoriazioni. Vanno ricercate nelle prossime ore le cause del crollo dell’immobile.

