Cagliari Parma: Serie A TIM streaming, precedenti e formazioni

Si gioca l’anticipo della 22esima giornata della serie A TIM tra Cagliari e Parma: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi sabato 1 febbraio 2020, alle ore 18.00, l’anticipo della terza di ritorno della Serie A tra Cagliari e Parma, due squadre che potrebbero anche giocarsi l’Europa quest’anno.

Leggi anche –> Razzismo calcio | insulti alla partita dei bambini | “Siete m****”

Sono infatti entrambe a 31 punti, a pari merito con il Milan, in piena lotta per un posto nella prossima Europa League, sebbene la squadra di casa non stia attraversando un buon periodo.

Leggi anche –> Cristiano Ronaldo | Il Sun rivela la dieta e i segreti del calciatore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cagliari Parma: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questo pomeriggio allo stadio Sardinia Arena di Cagliari sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Calcio 1 e Sky Sport Serie A. In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono 41 le sfide totali tra le 2 squadre in Serie A, con il Parma in vantaggio nel computo dei successi per 18 a 13. Situazione ribaltata in casa del Cagliari, con i sardi che su venti sfide ne hanno vinte la metà e gli ospiti che hanno espugnato lo stadio di casa solo 5 volte. Nelle ultime tre sfide casalinghe col Parma, il Cagliari ha collezionato tre successi. Nel 2012-2013, l’ultima vittoria dei ducali.

Cagliari Parma, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

L’attacco dei padroni di casa sarà tutto sulle spalle del Ciolito Simeone, mentre gli ospiti come al solito si schierano col tridente. Queste le formazioni:

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. ALL.: Maran.

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Siligardi, Cornelius, Kurtic. ALL.: D’Aversa.