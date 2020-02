Bologna Brescia: Serie A TIM streaming, precedenti e formazioni

Si gioca l’anticipo della 22esima giornata della serie A TIM tra Bologna e Brescia: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi sabato 1 febbraio 2020, alle ore 15.00, l’anticipo della terza di ritorno della Serie A tra Bologna e Brescia, due squadre che vengono da situazioni diverse.

I padroni di casa, infatti, con 27 punti sono distanti dalla zona calda, mentre gli ospiti sono impelagati nella lotta per non retrocedere in serie B.

Bologna Brescia: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questo pomeriggio allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Calcio 1 e Sky Sport Serie A. In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono 39 complessivamente i precedenti tra queste due squadre in serie A, col Bologna che comanda con 20 successi contro 10, mentre per quanto riguarda le partite in casa felsinea questo è il 20esimo confronto, con 13 vittorie finora del Bologna e 5 exploit bresciani. La vittoria più larga è un sette a uno del Bologna nella stagione 1930-1931.

Bologna Brescia, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Percorsi completamente diversi per le 2 squadre: in particolare il Brescia non riesce a fare risultato pieno da 5 turni e anche oggi sarà orfana del suo attaccante di rilievo, Mario Balotelli. Queste le formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. ALL.: Mihajlovic.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Romulo; Torregrossa, Ayé. ALL.: Corini.