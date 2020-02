Aurora Ramazzotti, la sofferenza: “Mi sono spinta troppo oltre”

Aurora Ramazzotti ha deciso di intraprendere una sfida personale che la porterà a correre ben 21 chilometri, il suo timore è di essere spinta troppo oltre.

Il nuovo anno combacia per Aurora Ramazzotti con una nuova sfida. La bella figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, infatti, ha deciso che questo 2020 comincerà con un’esperienza totalmente nuova. Dopo aver provato ad intraprendere una carriera come cantante partecipando ad ‘X-Factor‘ e dopo aver fatto il suo debutto televisivo al fianco della madre in un programma, Aurora adesso testa le sue capacità fisiche in una mezza maratona.

Leggi anche ->Aurora Ramazzotti, il misterioso episodio mentre dormiva

Chiaramente si tratta di un progetto personale che nulla ha a che fare con la carriera che la ragazza ha intenzione di intraprendere d’ora in avanti. Ciò nonostante si tratta di una bella sfida, anche perché come dice lei stessa: “Due anni fa l’idea di correre 500 metri mi spaventava a morte”. Consapevolezza che la porta anche a chiedersi se in effetti non abbia preso un impegno che supera le sue reali capacità: “Non so se accettando questa sfida mi sono spinta un filo oltre”. Ma proprio l’obiettivo posto così in alto è ciò che la motiva a dare il massimo: “Ma è proprio questo obiettivo che sembra così insuperabile a regalarmi l’energia per affrontare le settimane di allenamento che mi aspettano insieme ad @anita_chloe .Quindi, chi mi augura buona fortuna ?”.

Leggi anche -> Aurora Ramazzotti rivela sui social il suo problema: “L’ho scoperto un anno fa”

Aurora Ramazzotti a Sara Dossena: “Quando soffrirò penserò a te”



Il post è stato accompagnato da una serie di commenti di incoraggiamento, che vanno dal semplice consiglio di non staccare mai la testa, al semplice augurio. C’è anche chi, visto che ad inizio post Aurora parla di infortuni, racconta la propria esperienza in tal senso: “Come ti invidio!ho corso per 11 anni e adesso che non posso più (causa condropatia) mi manca tantissimo la corsa!era la mia droga!in bocca al lupo per la mezza”. Oppure un altro che scrive: “Non è solo la cosa peggiore che possa capitare ad un runner ma è la cosa peggiore che possa capitare in generale a qualsiasi sportivo….è frustrante non potersi allenare per un infortunio”.

Tra coloro che le hanno fatto gli auguri per questo imminente impegno c’è anche Sara Dossena, atleta professionista che nella carriera ha corso mezze maratone gare di Duathlon e di Triathlon. Il suo augurio le ha fatto particolarmente piacere visto che al commento ha risposto: “Quando starò soffrendo penserò al fatto che soffre anche una guerriera come te”.