Uomini e Donne: Ida Platano in lacrime, nuova rottura con Riccardo?

Nelle puntate del trono Over di ‘Uomini e Donne’ registrate ieri, in studio Ida Platano è scoppiata in lacrime, possibile una nuova rottura con Riccardo.

Ieri pomeriggio Ida Platano ha fatto il suo ritorno nello studio di ‘Uomini e Donne’ per la sfilata. Inevitabile che in studio le si chiedesse qualche aggiornamento sulla storia con Riccardo Guarnieri. I due infatti hanno avuto alti e bassi, si sono lasciati una prima volta e qualche mese fa hanno deciso di riprovarci. Alle domande sul fidanzato, però, Ida non ha voluto rispondere dicendo: “Preferisco non parlarne”. Già questo avrebbe insospettito chiunque, ma ad acuire la sensazione che qualcosa non vada c’è il fatto che la Dama si è fatta sfuggire qualche lacrima.

Leggi anche ->Uomini e Donne, amato ex corteggiatore si sposa: l’annuncio su Instagram

In studio opinionisti e conduttrice hanno cercato di capire cosa fosse successo, se si trattasse di un semplice litigio o se tra i due le cose stavano andando così male da palesarsi il rischio di una nuova rottura. Ida, però, è stata ostinata nella sua decisione di non voler parlare della sua relazione e non c’è stato verso di estrapolarle qualcosa in più.

Leggi anche ->Gemma Galgani a Temptation Island 2018 per consolare Ida Platano, le anticipazioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati?

L’accaduto è stato riportato anche da ‘Il Vicolo delle News‘, sito solitamente molto informato su tutto ciò che circonda il programma della De Filippi. Parlando del pianto di Ida, anche qui si ipotizza che tra i due ci possa essere stata una nuova separazione, d’altronde la loro storia non è mai stata piana. Qualche indizio era emerso già una settimana fa: i due erano stati ospiti del Trono Over e come da tradizione avevano dato vita ad una discussione accesa. Insomma sembra proprio che nonostante il sentimento reciproco, la loro storia non riesca a decollare.