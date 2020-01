Uomini e Donne, paura per Giorgio Manetti: “Sto aspettando gli esami”

Durante le festività natalizie Giorgio Manetti ha dovuto affrontare una situazione d’emergenza, quando il suo cane ha ingurgitato per sbaglio del veleno.

Per anni Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti assoluti del programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne‘. Amato dalle donne, Giorgio ha intrecciato una relazione fatta di alti e bassi con Gemma Galgani che ha portato anche a tante puntate indimenticabili per gli appassionati. Da qualche tempo, però, Giorgio ha deciso di congedarsi dal programma e di tornare a vivere una vita più rilassata e lontana dai riflettori. Qualche tempo fa ha anche dichiarato di non guardare più il programma, lanciando una frecciata ai protagonisti.

In questo frattempo ha anche trovato l’amore con l’imprenditrice Caterina. Intervistato dal settimanale ‘Nuovo‘, l’ex cavaliere ha svelato che la sua attuale relazione procede a gonfie vele: “Dopo quasi dieci anni che non ci vedevamo, ho ritrovato una donna meravigliosa, pulita dentro e fuori proprio come ricordavo, abbiamo ritrovato la stessa passione, la stessa intensità di un tempo e devo dire che accanto a lei sto davvero bene”.

Giorgio Manetti, la grande paura a durante le festività

Tutto bene, dunque, dal punto di vista sentimentale, ma l’ex Cavaliere ha rivelato che nei giorni scorsi ha vissuto attimi di grande paura: “Poverino, ha mangiato per caso un po’ di veleno per topi ai primi di Dicembre…Per fortuna me ne sono accorto subito, se no sarebbe stato un grave problema…”. Giorgio l’ha portato immediatamente dal veterinario il quale gli ha dato una cura e pare che il suo amato cane sia fuori pericolo, anche se spiega: “sto aspettando gli esami del sangue per sicurezza”.