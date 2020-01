Tiziano Ferro a Sanremo: gesto nobile del cantante – VIDEO

Il gesto nobile del cantante Tiziano Ferro, ospite fisso a Sanremo: il suo cachet verrà totalmente devoluto in beneficenza a 5 associazioni.

L’avventura di Tiziano Ferro a Sanremo inizierà la prossima settimana e già il cantante fa parlerà di sé per un gesto davvero nobile. Infatti, l’artista ha scelto di devolvere il proprio cachet.

Leggi anche –> Tiziano Ferro: un figlio il suo sogno più grande – VIDEO

Non è una scelta da tutti, ma del resto il cantante anche in passato ha dimostrato grande sensibilità. Le associazioni a cui verrà devoluto il cachet sono tutte della provincia di Latina, da dove il cantante è originario.

Leggi anche –> Tiziano Ferro contro Fedez: “Su certe cose non si scherza” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Si tratta di Avis; Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori; Centro Donna Lilith, in prima fila contro i maltrattamenti e per i diritti delle donne; Associazione Valentina Onlus, che su base volontaria offre assistenza ai malati oncologici; e infine l’Associazione Chance For Dogs. Le associazioni hanno annunciato la scelta del cantante in una nota congiunta.

Scrivono infatti: “Siamo tutte strutture della provincia di Latina, che assistono quotidianamente, con estrema fatica e immenso amore, chi ha urgente bisogno di supporto. Tiziano ha scelto di dedicare la sua partecipazione a Sanremo alla città che l’ha visto nascere, sperare e sognare. E quei sogni diventano oggi una speranza in più per chi lotta ogni giorno sotto quello stesso cielo. Grazie di cuore Tiziano, da tutti noi”.