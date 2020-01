Stasera in tv – Quarto grado: anticipazioni e ospiti di oggi 31 gennaio

Stasera in televisione Quarto grado presenta nuove inchieste sui casi di omicidio più efferati e misteriosi: tutte le anticipazioni

Come chi conduce Quarto grado sa bene, ossia Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in un caso di omicidio nulla è mai come sembra (o quasi). Le inchieste condotte dalla redazione del programma curato da Siria Magri porteranno i telespettatori a nuove consapevolezze su quelli che vengono considerati i casi di cronaca italiana attuale più tristemente famosi.

Scopriamo insieme cosa accadrà in puntata.

Leggi anche –> Luca Sacchi, il miglior amico: “Lui era succube di Anastasiya”

Quarto grado nella diretta di oggi torna sul caso di Luca Sacchi e non solo

Scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella, nel padovano, di Samira El Attar non è ancora stato ritrovato il corpo ma, secondo gli inquirenti, la sua morte è ormai una certezza. Gli investigatori stanno concentrando le ricerche nei dintorni della zona dove la donna risiedeva assieme al marito, accusato di essersi macchiato del suo omicidio. Mohamed Barbri si è sempre difeso dichiarando la sua innocenza, tuttavia è fuggito a Madrid e questo ha portato al suo immediato arresto. L’accusa di omicidio e soppressione di cadavere viene smentita anche dalla famiglia dell’imputato, la quale ritiene che Samira sia semplicemente fuggita all’estero. Di diversa opinione rimangono gli inquirenti che però, nel caso in cui il corpo non dovesse essere più trovato, avranno grandi difficoltà a fornire al Pm prove convincenti.

Fulcro della puntata sarà il caso di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla nuca il 23 ottobre scorso a Roma. In attesa di giudizio, sono in carcere Valerio Del Grosso, Paolo Pirino e Marcello De Propris. Ancora nebulosa appare la dinamica dei fatti, tuttavia il processo avrà presto inizio il 31 marzo prossimo.

La testimonianza di Simone Piromalli dà una nuova visione del quadro d’insieme e potrebbe portare a nuove indagini.

Secondo il racconto del testimone, quella sera aveva personalmente accompagnato l’amico Valerio Rispoli, inviato da Del Grosso, a sincerarsi che i due ragazzi avessero i 70mila euro (nello zaino di Anastasiya) necessari per la compravendita di marijuana. Su cosa è accaduto dopo indagherà la trasmissione.

Quarto grado, contatti:

Sul caso Luca Sacchi, l’opinione del giornalista Carmelo Abbate

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI