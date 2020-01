Stasera in tv – Il Cantante Mascherato: la finale oggi, 31 gennaio

La finale di Il Cantante Mascherato sarà stasera in televisione su Rai 1 e svelerà finalmente i volti di tutti i protagonisti: tutte le anticipazioni sulla puntata

Arriva alla puntata finale Il Cantante Mascherato, game show che ha tenuto incollati al televisore 4milioni di italiani, registrando oltre il 20% di share. Il format di Il Cavaliere Mascherato dalla Germania alla Corea del Sud (dove è stato inizialmente concepito) raccoglie tante ispirazioni, ma è riuscito a mantenere intatta l’identità nostrana. Milly Carlucci su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 questa sera in tv ci darà il benvenuto alla finale.

Scopriamo insieme cosa accadrà in puntata.

Il Cantante Mascherato, regolamento: come votare

Come per le precedenti puntate, si preannuncia il boom di ascolti per l’ultimo appuntamento della prima stagione, considerato il programma televisivo rivelazione dell’anno.

La prima manche vedrà lo spareggio fra Mastino e Mostro e solo uno dei due potrà accedere alla fase successiva della gara.

Successivamente la competizione proseguirà con duelli serrati fra le maschere finaliste Coniglio, Angelo e Leone. Chi la spunterà se la vedrà con il cantante vincente fra Mastino e Mostro.

Chi si nasconde dietro alle maschere?

Il voto combinato fra pubblico (che voterà tramite televoto e social) e giuria, al termine di ogni manche ne decreterà il vincitore e il perdente, il quale sarà costretto a togliere la maschera. Le ipotesi sull’identità dei protagonisti si susseguiranno anche durante la finale e chissà che i giudici non riescano a fare centro proprio a pochi minuti dalla conclusione della competizione. Le eliminate Orietta Berti, Arisa ed Emanuela Aureli si esibiranno durante la serata, ma soprattutto oggi sapremo chi vincerà e chi si nasconde dietro le maschere.

Come confermato dalle anticipazioni diffuse da Rai 1, i concorrenti in gara complessivamente hanno:

partecipato per 46 volte al Festival di Sanremo e ottenuto 5 vittorie;

venduto 250 milioni di dischi;

condotto oltre 70 programmi;

interpretato 25 film;

tenuto concerti in oltre 30 paesi del mondo;

pubblicato 88 album discografici.

I giudici:

Francesco Facchinetti

Flavio Insinna

Guillermo Mariotto

Ilenia Pastorelli

Patty Pravo

Come da regolamento, al voto della giuria viene affiancato quello del pubblico a casa che, tramite il televoto e il voto sui social, può esprimere la sua preferenza.

Le maschere ancora in gara:

il Mastino

il Leone

il Coniglio

il Mostro

l’Angelo

