Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrenti e news di oggi 31 gennaio

Signorini al Grande Fratello Vip, stasera in televisione, porterà un colpo di scena inaspettato: tutte le anticipazione sullo show di Canale 5

Secondo i rumors questa sera in tv troveremo di nuovo Serena Enardu, ex compagna di Pago, sul piede di guerra (o meglio dire di pace). Nella prima puntata del reality, quando le era stato concesso di vedere l’ex fidanzato, ma non di rimanere nella casa come avrebbe voluto, i giochi per lei sembravano essersi conclusi.

E invece…

Tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi che inizierà alle ore 21.20 su Canale 5.

Leggi anche –> Serena Enardu Pago | clamorosa rivelazione di lei | “Lo farò”

Grande Fratello Vip, i concorrenti e le loro liti, Serena Enardu e le altre anticipazioni

Serena Enardu e Pago si erano lasciati dopo la conclusione dell’esperienza a Temptation Island Vip. Da allora l’ex tronista è stata criticata diverse volte per il comportamento avuto sull’isola, ma quando questa ha deciso di tornare sui suoi passi, non si è fatta scoraggiare dalle polemiche. Molti considerano la scelta un modo per rimanere sotto i riflettori più a lungo, molti altri invece vedono nella determinazione della donna la volontà di recuperare a un errore di valutazione. Pago, d’altro canto, ha sentimenti contrastanti verso l’ex compagna. Dimostratosi ancora innamorato, ma ferito, era visibilmente commosso nel vedere Serena nella Casa eppure, al tempo stesso, voleva da lei prendere le distanze per riprendere in mano la sua vita.

Il fantasma della sua storia, però, ancora aleggia al Grande Fratello Vip e stasera vedremo una resa dei conti definitiva, ben impacchettata da Signorini, ovviamente.

Durante il reality avremo modo di assistere a un altro confronto decisivo, quello fra Matteo e la sua (ex?) fidanzata.

Il ragazzo ha varcato le soglie del Gf vip professandosi single, tuttavia questa non sembra essere la verità.

Un altro elemento che verrà analizzato in puntata è quello messo in luce da Barbara Alberti, la quale ha affermato:

“C’è un’alleanza contro Rita Rusic. Come le nuvole, si creano alleanze che poi svaniscono. Lo intuisci, come nel caso della riconciliazione tra Antonella Elia e Fernanda. quanto ciò è spontaneo, quanto ciò è tattica, quanto è funzionale? Mi hanno suggerito che è una tattica per andare contro Rita.”

E il faccia a faccia fra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli?

Sulla questione Signorini non ha né confermato né smentito. Eppure, secondo le indiscrezioni trapelate, ci sarà e sarà proprio questa sera.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI