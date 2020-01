Sasso dal cavalcavia | “Ci annoiavamo” | pesava 8 kg

Tre giovanissimi lanciano sasso dal cavalcavia ed altri oggetti pericolosi. Quattro i casi di cui sono responsabili, assurda la loro giustificazione.

Tre giovani sono stati fermati per avere lanciato un sasso dal cavalcavia dal consistente peso di 8 chili. Al quale ha fatto seguito anche quello di altri detriti più piccoli. Il fatto è avvenuto presso lo svincolo di Vicolungo, in provincia di Novara, sull’Autostrada A4 Torino-Milano.

Gli autori di questo assurdo gesto sono due 17enni ed un 20enne. L’assurda giustificazione data dai tre scapestrati mette i brividi. “Eravamo annoiati, non sapevamo che fare”. Questo hanno detto alla Polizia Stradale di Novara che è riuscita a fermarli prima che uccidessero qualcuno. Le loro azioni hanno prodotto solamente alcuni danni a dei veicoli in transito. Gli agenti ritengono che siano proprio i tre fermati gli autori di altri gesti simili avvenuti negli ultimi tempi sempre sulla A4 oltre che sulla tangenziale locale. Tra gli oggetti lanciati sulla carreggiata figura anche un palo con tanto di cartello stradale.

Sassi dal cavalcavia, i tre giovani autori di altri tre casi simili

I giovani avevano scavalcato delle reti di protezione alte tre metri pur di compiere il loto irresponsabile atto. La PolStrada di Novara era al lavoro da giorni per individuarli, dopo tre casi di sasso dal cavalcavia verificatisi a partire dallo scorso 20 gennaio. Due furono gli eventi accaduti in tale data, seguito da un altro il 23. E sempre in quella area della A4. Poi tra gli altri oggetti pesanti lanciati contro i veicoli in corso figuravano anche le grate dei tombini. Che le autorità hanno provveduto a fare saldare proprio negli scorsi giorni. I giovani sono stati colti in flagranza di notte, da una pattuglia che aveva il preciso compito di sorvegliare tutti i sovrappassi della zona. È tanta la rabbia sul web per questo episodio, con molti utenti che si augurano di vedere inferta ai giovani irresponsabili una pena esemplare.