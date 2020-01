Olivier Giroud, chi è l’attaccante: carriera, curiosità e calciomercato

Chi è l’attaccante francese Olivier Giroud: carriera, curiosità e calciomercato, ipotesi di trasferimento, gol e successi, Lazio o Inter.

Esperto attaccante classe 1985, in forza al Chelsea, Olivier Giroud ha segnato nella sua carriera oltre 200 reti in squadre di club. A queste vanno aggiunti 39 gol realizzati in Nazionale a partire dal 2011 e nell’arco di quasi un decennio.

Viene considerato uno dei più esperti attaccanti in circolazione, con dei numeri davvero importanti, soprattutto negli ultimi anni di carriera.

Carriera, curiosità e trattative di mercato: cosa sapere su Olivier Giroud

Campione del mondo con la Francia nel 2018, è stato capocannoniere del campionato francese nella stagione 2011-2012, quando vestiva la maglia del Montpellier. Dal 2012, ha militato nella Premier League, prima all’Arsenal e dal gennaio 2018 al Chelsea. Con il club londinese ha vinto l’Europa League nel 2019, divenendo anche capocannoniere della competizione.

Inoltre, in Inghilterra ha vinto quattro coppe nazionali, tre con l’Arsenal e una col Chelsea. Nel 2012, ha guidato il Montpellier alla conquista di uno storico scudetto, l’unico nella bacheca del club. Seguito da diverse squadre italiane, è stato ritenuto vicino all’Inter, mentre nel mercato di gennaio 2020 si è parlato di un suo trasferimento alla Lazio. Ipotesi di mercato smentita da Frank Lampard, allenatore del Chelsea, che il 31 gennaio ha confermato che l’attaccante sarebbe rimasto a Londra.