Matrimonio principe Harry e Meghan Markle: ecco quando ci sarà il divorzo

I bookmakers danno per già terminato il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle: ecco quando ci sarà l’addio tra i due

Ancora pochi anni, poi terminerà il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle. Come svelato dai bookmakers la coppia potrebbe divorziare entro il 2025. Per il momento i Duchi di Sussex sono molti felici per iniziare la loro vita lontano dalla Royal Family. In Inghilterra si scommette su tutto, si sa, e così il Daily Mail ha rilanciato dettagli importanti. Quale lavoro avranno i due: si può scommettere di tutto da un futuro nella moda o come influencer. Si potrebbe puntare anche su un possibile ritorno della Markle alla serie “Suits” che pagherebbe a 21: una partecipazione a “The Crown”, invece, arriverebbe a 100. Inoltre, è possibile anche puntare qualche sterlina anche su una possibile adozione di un bambino da parte della coppia. Puntando 10 sterline sull’addio della coppia, se ne vincerebbero solo 40.

LEGGI ANCHE >>> Il principe Harry rompe il silenzio: “Devo lasciare, non ho altre opzioni”







Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Matrimonio principe Harry e Meghan Markle, le curiosità

La coppia si è sposata sabato 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor nel Regno Unito. I due si erano conosciuti con un appuntamento al buio organizzato a Londra nel luglio 2016 da un’amica comune, Violet von Westenholz, che sarebbe un’amica d’infanzia di Harry. Il principe ha svelato in una vecchia intervista tutto il suo amore: “Quando ho conosciuto Meghan le stelle erano allineate”.